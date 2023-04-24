Врач Инна Кононенко перечислила гражданам РФ продукты, от которых не поправляются

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для тех, кто стремится похудеть, рекомендуется тщательно планировать рацион и выбирать фрукты и овощи, которые не навредят фигуре. Врач-диетолог Инна Кононенко поделилась этой информацией в интервью с "Клопс".

"Оставьте только три приёма пищи и ешьте побольше кабачков, листовых салатов, капусты. С осторожностью стоить относиться даже к фруктам. В некоторых из них большое содержание фруктозы и глюкозы", — говорит эксперт.

Врач рекомендует есть киви, сливы, цитрусовые, клубнику, персики, вишню. Полезными будут клюква, черника и голубика. Лучше отказаться от хурмы, винограда и бананов из-за их высокой калорийности.

Овощи следует готовить на пару и сочетать с белой рыбой, постной птицей или нежирным мясом и употреблять их на обед. Небольшое количество гречки или других безглютеновых круп (рис, киноа) с добавлением сливочного масла будет идеальным завтраком для тех, кто хочет похудеть.

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Какие фрукты помогают худеть?