"Может содержать мышьяк": врач предупредила об опасности воды из-под крана

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сообщает информационное агентство "Прайм", граждане России предупреждены о возможных серьезных последствиях употребления водопроводной воды.

Биохимик Мария Кулешова из "БВТ Барьер" пояснила, что качество воды в разных регионах России разное, и от этого зависит вред, который она может нанести здоровью.

Например, если из-под крана течет жесткая жидкость, в ней содержится избыток солей кальция и магния, что может привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре.

С другой стороны, употребление мягкой воды может привести к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов из-за недостатка минералов.

Кроме того, водопроводная вода может содержать

мышьяк,

медь,

хлор

и оксид железа,

которые также могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Людям важно знать о качестве водопроводной воды и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения своего здоровья и благополучия.

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