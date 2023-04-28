"Может содержать мышьяк": врач предупредила об опасности воды из-под крана

Как сообщает информационное агентство "Прайм", граждане России предупреждены о возможных серьезных последствиях употребления водопроводной воды.
Биохимик Мария Кулешова из "БВТ Барьер" пояснила, что качество воды в разных регионах России разное, и от этого зависит вред, который она может нанести здоровью.
Например, если из-под крана течет жесткая жидкость, в ней содержится избыток солей кальция и магния, что может привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре.
С другой стороны, употребление мягкой воды может привести к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов из-за недостатка минералов.
Кроме того, водопроводная вода может содержать
которые также могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Людям важно знать о качестве водопроводной воды и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения своего здоровья и благополучия.
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