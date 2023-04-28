"Яблоки продлевают жизнь": Эксперт рассказала про один из самых полезных фруктов

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наталья Лазуренко, диетолог-эндокринолог, рассказала о способности яблок

продлевать жизнь,

бороться с лишним весом,

сохранять красоту и здоровье на долгие годы.

Диетолог считает, что секрет силы яблок кроется в винной кислоте, которая эффективно нормализует углеводный обмен и может даже помочь в борьбе с лишним весом.

Различные сорта могут быть более подходящими для определенных людей, и не все из них будут иметь одинаковый эффект. Тем не менее включение в свой рацион всего одного яблока в день потенциально может продлить вашу молодость, красоту, здоровье и продолжительность жизни на целых пять лет.

Как отмечает Лазуренко, польза этого скромного фрукта поистине впечатляет, что делает его простым, но эффективным дополнением к любой диете.

Так почему бы не откусить от яблока сегодня и пожинать плоды долгие годы?

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