По словам диетолога Елены Соломатиной, головные боли могут быть вызваны целым рядом причин, поэтому очень важно точно определить первопричину, особенно если они возникают часто.
Более того, определенные продукты, такие как копчености и алкоголь, могут усугубить головную боль любого типа.
Соломатина рекомендует: если головные боли вызваны определенными продуктами, такими как вино, сыр или шоколад, удаление этих продуктов из вашего рациона может облегчить боль.
Кроме того, она советует избегать копченостей и продуктов, содержащих нитраты, независимо от причины головной боли, сообщает "Вечерня Москва".
Для борьбы с головными болями, вызванными бессонницей Соломатина предлагает ромашковый чай, вишню или черешню, поскольку они могут облегчить дискомфорт.
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