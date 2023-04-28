"Могут усугубить головную боль": диетолог рассказала, какие продукты вызывают мигрени

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Елены Соломатиной, головные боли могут быть вызваны целым рядом причин, поэтому очень важно точно определить первопричину, особенно если они возникают часто.

Более того, определенные продукты, такие как копчености и алкоголь, могут усугубить головную боль любого типа.

Соломатина рекомендует: если головные боли вызваны определенными продуктами, такими как вино, сыр или шоколад, удаление этих продуктов из вашего рациона может облегчить боль.

Кроме того, она советует избегать копченостей и продуктов, содержащих нитраты, независимо от причины головной боли, сообщает "Вечерня Москва".

Для борьбы с головными болями, вызванными бессонницей Соломатина предлагает ромашковый чай, вишню или черешню, поскольку они могут облегчить дискомфорт.

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