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Самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы

Здоровье

В недавнем интервью с доктором Натальей Лазуренко, экспертом по питанию, выяснилось, что определенные продукты питания имеют исключительную пользу для сердечно-сосудистой системы и способны быстро снижать высокое кровяное давление.

Самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы

Удивительно, но эта чудо-еда — не что иное, как огурцы! Доктор Лазуренко пояснил "Москве 24", что в огурцах содержится большое количество хлорофилла, который полезен для всех систем организма и помогает защититься от различных заболеваний.

Кроме того, огурцы богаты калием и магнием, которые особенно полезны для сердечно-сосудистой системы. Однако доктор Лазуренко не советует употреблять огурцы с солью, так как это сразу нарушает баланс натрия, делая организм уязвимым для высокого кровяного давления и сосудистых заболеваний.

Хотя огурцы, безусловно, являются отличным дополнением к любой здоровой диете, важно отметить, что они не являются лекарством от хронической гипертонии. Крайне важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо проблемы со здоровьем.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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