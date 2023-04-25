"Есть мучное и не толстеть": Врач поделилась секретом, как есть хлеб и не набирать вес

Эндокринолог Оксана Михайлова раскрыла секретный способ наслаждаться хлебом и выпечкой, не набирая вес.

Специалист пояснила, что разные виды выпечки различаются по типу используемой муки и содержанию добавок, что влияет на количество углеводов и гликемический индекс продукта. Чем выше этот показатель, тем быстрее повышается уровень глюкозы в крови. На пике тело не справляется с лишним и вынуждено откладывать его в виде лишних килограммов.

Из всей выпечки белый хлеб из пшеничной муки имеет самый высокий гликемический индекс. Однако даже после употребления белого хлеба можно избежать набора веса. Понизить показатель можно, поместив готовый продукт в морозилку всего на десять минут.

Чтобы насладиться выпечкой и не поправиться, Михайлова рекомендует употреблять ее в первой половине дня.

"Если к концу дня израсходовать всю энергию, полученную из углеводов, излишки не превратятся в жир", — пояснила диетолог.

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От какого хлеба не толстеют?