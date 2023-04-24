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Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать

1:16
Здоровье

Нужно быть крайне осторожным при воспалившимся заусенце. Ведь он может стать входными воротами для опасной инфекции.

Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать

Если у вас воспалился заусенец, не стоит самостоятельно отрывать его или просто часто дотрагиваться, ведь это может стать причиной развития какого-нибудь инфекционного процесса. Повреждение в области заусенца — входные ворота для самых разных патогенов, которые провоцируют воспалительные реакции. Об этом рассказал врач-дерматолог Александра Фадеева

"Заусенцы не только доставляют неприятные ощущения и делают внешний вид рук взрослых и детей неопрятным, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс". — Если есть мокнущая область повреждения, то ранку сначала обеззараживают — обрабатывают её антисептическими растворами (хлоргексидин, перекись), после чего наносят восстанавливающий крем. Этих процедур будет достаточно".

Она добавила, что вылечить околоногтевые повреждения кожи, включая заусенцы, можно за счёт специальной процедуры под названием гигиенический маникюр, а также местных средств заживляющего действия. Уход за пальцами весьма важен для нашего здоровья и внешнего вида.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать
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