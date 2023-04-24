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Врач Попова предупредила граждан РФ о риске заражения бешенством при кормлении белок

1:06
Здоровье

Главный врач ООО "ИНВИТРО-Ставрополье" Елена Попова указала на то, что белки могут быть носителями таких серьёзных заболеваний, как бешенство, лептоспироз и туляремия, которые представляют опасность для человеческого здоровья. Любой укус животного следует рассматривать как потенциальный источник инфекции, пишет Газета.Ru.

Врач Попова предупредила граждан РФ о риске заражения бешенством при кормлении белок

"Предотвратить развитие бешенства можно своевременным введением антирабической вакцины, а в случаях тяжёлых укусов животными — комбинированным введением вакцины и антирабического иммуноглобулина. Антитела вырабатываются через 12-14 дней", — рассказала врач.

Чтобы избежать негативных последствий, не следует кормить животных летом. В этот период они едят зелень, другая пища им не требуется.

Зимой можно кормить данных животных семечками, грецкими или кедровыми орехами, яблоками, морковью и зерном. Рекомендуется класть лакомства в кормушку, а не раздавать его прямо из рук, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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Белки и бешенство. Почему грызунов опасно кормить?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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