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Primamedia: отказ от алкоголя и ещё две привычки максимально "закроют" печень от токсинов

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Здоровье

Печень играет важную роль в организме, выполняя множество функций, включая регулирование уровня холестерина и сахара в крови, а также превращение пищи в энергию. Однако со временем её работа может стать менее эффективной, особенно у людей старше 45 лет.

Primamedia: отказ от алкоголя и ещё две привычки максимально "закроют" печень от токсинов

Чтобы поддерживать здоровье органа, следует избегать употребления алкоголя. Также рекомендуется есть пищу, содержащую антиоксиданты. Их можно получить из орехов, ягод, фруктов и овощей. Важно следить за своим весом. Лишние килограммы часто вызывают различные проблемы, включая нажирание печени. Следование перечисленным советам максимально "закроет" орган от токсинов.

Не стоит забывать о том, что состояние печени важно для общего здоровья всего организма.

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Что делать, чтобы защитить печень?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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