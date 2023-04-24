Primamedia: отказ от алкоголя и ещё две привычки максимально "закроют" печень от токсинов

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень играет важную роль в организме, выполняя множество функций, включая регулирование уровня холестерина и сахара в крови, а также превращение пищи в энергию. Однако со временем её работа может стать менее эффективной, особенно у людей старше 45 лет.

Чтобы поддерживать здоровье органа, следует избегать употребления алкоголя. Также рекомендуется есть пищу, содержащую антиоксиданты. Их можно получить из орехов, ягод, фруктов и овощей. Важно следить за своим весом. Лишние килограммы часто вызывают различные проблемы, включая нажирание печени. Следование перечисленным советам максимально "закроет" орган от токсинов.

Не стоит забывать о том, что состояние печени важно для общего здоровья всего организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что делать, чтобы защитить печень?