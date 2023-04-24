Печень играет важную роль в организме, выполняя множество функций, включая регулирование уровня холестерина и сахара в крови, а также превращение пищи в энергию. Однако со временем её работа может стать менее эффективной, особенно у людей старше 45 лет.
Чтобы поддерживать здоровье органа, следует избегать употребления алкоголя. Также рекомендуется есть пищу, содержащую антиоксиданты. Их можно получить из орехов, ягод, фруктов и овощей. Важно следить за своим весом. Лишние килограммы часто вызывают различные проблемы, включая нажирание печени. Следование перечисленным советам максимально "закроет" орган от токсинов.
Не стоит забывать о том, что состояние печени важно для общего здоровья всего организма.
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