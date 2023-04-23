Primamedia: эксперты назвали четыре быстрых способа для потери веса

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты в статье для Primamedia рассказали о быстрых и простых способах для потери веса. Рекомендуется избегать перекусов и закусок, которые содержат много сахара и жиров, и заменить их фруктами, орехами или овощами. Эти продукты насытят организм полезными веществами и уменьшат желание есть что-то сладкое.

Ещё один полезный совет — не употреблять алкоголь в больших количествах. Напитки с ним часто содержат много калорий и могут привести к перееданию.

Не менее важно следить за своим сном, так как его недостаток часто вызывает гормональный дисбаланс, который заставляет организм оставаться голодным дольше и желать больше еды.

Помимо этого необходимо вести активный образ жизни, заниматься спортом, ходить пешком и выбирать занятия, которые приносят удовольствие.

Важно понимать, что здоровый образ жизни не только поможет похудеть, но и улучшит ваше состояние и настроение в целом.

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