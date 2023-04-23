Диетолог Гинзбург заявил гражданам из РФ о способности гречки защитить от рака

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём видеоблоге доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург заявил, что употребление гречневой крупы является крайне важным для человека. Он отметил, что она содержит множество полезных для организма молекул, которые защищают от онкологических заболеваний и способствуют профилактике диабета, ожирения, старения.

Эксперт также указал, что в 100 граммах гречки имеется примерно 300 калорий, но при варке это количество уменьшается в шесть раз. Сваренная крупа содержит много сложных углеводов, которые дарят человеку хорошее настроение на длительный срок.

"Гречка — это суперфуд, то есть продукт, которые наряду с жирами, белками и углеводами содержит множество очень полезных для нас молекул", — сказал эксперт.

Гинзбург отметил, что гречка богата растительным белком, что особенно полезно для людей после 40 лет. Кроме того, магний, содержащийся в крупе, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и нервной системы, а также сердца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Целебные свойства гречки