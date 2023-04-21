Гастроэнтеролог Комкова: существуют типы болей в животе, при которых надо звонить в "скорую"

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек когда-нибудь сталкивался с болью в животе. При этом важно понимать, когда она действительно представляет опасность для здоровья.

Если у вас появились лишь лёгкие болевые ощущения в области живота, это не повод для экстренного вызова врача. Нужно подождать, и боль может пройти самостоятельно. А вот если она является сильной, да ещё появившийся после травмы и сопровождаемой опасными симптомами вроде сдавливания в области грудной клетки, проблем с дыханием, тошноты, пожелтения кожи или белков глаз, время звонить в скорую, как рассказала врач-гастроэнтеролог Эльвира Комкова.

"Боль в животе может быть симптомом как расстройства пищеварения, так и серьёзной патологии, требующей немедленного хирургического вмешательства, — объяснила она в интервью изданию "Спорт-Экспресс". — Своевременное лечение позволит избежать развития осложнений и сохранить здоровье. Поэтому ощутив сильную боль в животе и сопутствующие ей опасные симптомы, следует вызвать скорую помощь".

Она также отметила, что до приезда врача можно измерить температуру и давление, пить чистую воду, а к тому участку живота, который особенно болит, прикладывать грелки со льдом для замедления развития воспалительных процессов. Но никакие лекарства принимать самостоятельно нельзя, потому что они помешают установке правильного диагноза.

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