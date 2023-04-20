Американские тренеры и диетологи перечислили привычки, которые буквально убивают здоровье и молодость после 40 лет, ухудшая самочувствие женщин.
В разговоре с "Ешь это, а не это!" журналу, тренер и автор книги "Радость тела" Анн Пуарье объяснила, что недостаток сна влияет на здоровье человека и состояние организма.
Если человек спит менее 7-8 часов в сутки, организм не успевает восстановиться, из-за чего повышается уровень кортизола в крови, что может привести к проблемам с весом, а также увеличить риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний… Важно свести к минимуму уровень стресса и улучшить психическое здоровье. Этого можно достичь с помощью медитации, йоги и консультаций с психологом.
Диетолог Лиза Ричардс уверяет, что одной из привычек, убивающих здоровье, является отказ от употребления овощей и фруктов. Рацион без этой категории продуктов чреват ускоренным старением и общим ухудшением здоровья, поскольку организму потребуется витамин С и другие микроэлементы, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами.
Хирург Эктор Перес напомнил, что женщинам после 40 лет необходимо следить за своим весом.
"Поскольку с возрастом обмен веществ замедляется, набирать вес становится легче. Избыточный вес может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других серьезных проблем со здоровьем", — пояснил он.
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