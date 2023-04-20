Мясников о новом штамме коронавируса "Арктур": легче заразиться, но опасности меньше

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что новая разновидность коронавируса "Арктур", уже появившаяся в России, является не только вариантом "Омикрона", но также "двоюродным братом "Кракена".

Мясников отметил, что несмотря на то, что "Арктур" является совсем новым штаммом, на него уже приходится 7% случаев всех заболеваний коронавирусом, и по степени заразности он занимает второе место.

Однако опасаться нового штамма не стоит, уверен доктор.

"Им легче заразиться, но опасности меньше. Как и его кузен "Кракен" он является простым ОРЗ. Сегодня я и мои коллеги заявляют, что эволюция коронавирусов идет в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания", — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом телеведущий уточнил, что для большинства людей новый штамм не представляет опасности, в отличие от граждан, относящихся к группе риска.

А вообще нет смысла запоминать названия новых штаммов и подштаммов коронавируса, потому что новые его мутации будут гарантированно появляться раз в 3-4 месяца, уверен Мясников.

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