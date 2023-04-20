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Врач назвал продукт, который оказывает влияние на продолжительность жизни

1:25
Здоровье

В недавнем выпуске программы "Жить здорово" ведущий и педиатр Андрей Продеус раскрыл удивительный элемент, который потенциально может увеличить продолжительность жизни человека. Согласно совету эксперта, отказ от переработанного мяса может оказать существенное влияние на продление жизни.

Врач назвал продукт, который оказывает влияние на продолжительность жизни

Обработанное мясо включает в себя множество мясных продуктов, таких как колбасы, хот-доги, салями, бекон и мясные консервы, и это лишь некоторые из них — по сути, все, что подвергается запеканию, приготовлению или консервированию, — поделился доктор.

Основная причина этого утверждения в том, что потребление переработанного мяса имеет прямую корреляцию с повышенным кровяным давлением у людей из-за высокого уровня содержания соли в этих продуктах. Чрезмерное увлечение сосисками или хот-догами может привести к артериальной гипертензии или повышенному кровяному давлению.

Исследования показали, что у людей, которые ежедневно потребляют 50 граммов переработанного мяса, риск развития колоректального рака на 18% выше, чем у людей, которые не употребляют такие продукты. Более того, еще одним тревожным последствием употребления переработанного мяса является развитие подагры — болезненного состояния, вызванного высоким уровнем мочевой кислоты в организме.

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8 Железных причин не есть колбасы и сосиски. (Лучше не надо)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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