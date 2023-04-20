Врач назвал продукт, который оказывает влияние на продолжительность жизни

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В недавнем выпуске программы "Жить здорово" ведущий и педиатр Андрей Продеус раскрыл удивительный элемент, который потенциально может увеличить продолжительность жизни человека. Согласно совету эксперта, отказ от переработанного мяса может оказать существенное влияние на продление жизни.

Обработанное мясо включает в себя множество мясных продуктов, таких как колбасы, хот-доги, салями, бекон и мясные консервы, и это лишь некоторые из них — по сути, все, что подвергается запеканию, приготовлению или консервированию, — поделился доктор.

Основная причина этого утверждения в том, что потребление переработанного мяса имеет прямую корреляцию с повышенным кровяным давлением у людей из-за высокого уровня содержания соли в этих продуктах. Чрезмерное увлечение сосисками или хот-догами может привести к артериальной гипертензии или повышенному кровяному давлению.

Исследования показали, что у людей, которые ежедневно потребляют 50 граммов переработанного мяса, риск развития колоректального рака на 18% выше, чем у людей, которые не употребляют такие продукты. Более того, еще одним тревожным последствием употребления переработанного мяса является развитие подагры — болезненного состояния, вызванного высоким уровнем мочевой кислоты в организме.

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