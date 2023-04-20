Приведет к обезвоживанию: эксперт назвал два напитка, которые не стоит пить в жару

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам эксперта по питанию Антона Бердова, есть два популярных летних напитка, о которых следует дважды подумать, прежде чем их употреблять.

Журнал "Доктор Петр" цитирует совет Бердова, который предполагает, что мы можем оказать своему телу медвежью услугу, обратившись к кофе или чаю для утоления жажды.

Кофеин, общий ингредиент обоих напитков, может фактически привести к обезвоживанию, действуя как мочегонное средство и препятствуя активности антидиуретического гормона. Это может привести к более быстрому выводу воды из организма и часто приводит к головным болям.

Поэтому, если вы хотите избежать обезвоживания в жаркие летние месяцы, лучше вместо этого придерживаться простой воды.

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Какой кофе пить в жару?!