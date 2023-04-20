"Пей и худей": Врач поделился рецептом чая с молоком, который убирает чувство голода

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор общей практики Михаил Петрик недавно раскрыл рецепт уникального чая с молоком, который не только помогает обуздать аппетит, но и активизирует процессы сжигания жира.

Приготовление включает в себя нагревание молока до температуры кипения и добавление пары столовых ложек листьев черного чая. Когда через 7-10 минут вы заметите, что цвет молока стал коричневатым, напиток готов к употреблению. Доктор Петрик предполагает, что употребление этого чая 2-3 раза в день может замедлить опорожнение желудка и эффективно подавить чувство голода.

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