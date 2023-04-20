Донорская помощь постоянно нужна медицинским учреждениям, рассказала глава отделения переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.
Добровольцы спасают не только получивших сильную кровопотерю в результате травм, но и больных анемией, количество которых резко возросло в нашей стране после пандемии.
Мануева в интервью изданию Радио 1 напомнила, что донорами крови и её компонентов не смогут стать люди, имеющие онкологическое заболевание, сахарный диабет, бронхиальную астму, заболевания крови и соединительной ткани.
К тому же, отметила специалист, между сдачами необходим перерыв в 61 день для восполнение эритроцитов в крови.
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