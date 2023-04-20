Врач Мануева перечислила противопоказания для донорства крови

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Донорская помощь постоянно нужна медицинским учреждениям, рассказала глава отделения переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.

Добровольцы спасают не только получивших сильную кровопотерю в результате травм, но и больных анемией, количество которых резко возросло в нашей стране после пандемии.

Мануева в интервью изданию Радио 1 напомнила, что донорами крови и её компонентов не смогут стать люди, имеющие онкологическое заболевание, сахарный диабет, бронхиальную астму, заболевания крови и соединительной ткани.

К тому же, отметила специалист, между сдачами необходим перерыв в 61 день для восполнение эритроцитов в крови.

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Кровь в дар: история современного донорства