Диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые не следует сочетать с шашлыком во избежание проблем со здоровьем.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, хлеб, сладкий алкоголь и молочные коктейли не подходят в качестве дополнения к мясным блюдам. Эксперт также призвала избегать употребления сала и майонезных соусов вместе с шашлыком.
"Это всё то, что будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс", — отметила Дюваль.
Она добавила, что шашлык в сочетании с другой жирной пищей нередко приводит к тяжести в желудке, газообразованию, метеоризму и вялому состоянию. Специалист посоветовала использовать в качестве гарнира свежие овощи или квашеную капусту. Усилить вкус шашлыка можно с помощью горчицы или хрена, заключила врач.
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