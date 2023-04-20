Диетолог Дюваль посоветовала не сочетать шашлык с хлебом и сладким алкоголем

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые не следует сочетать с шашлыком во избежание проблем со здоровьем.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, хлеб, сладкий алкоголь и молочные коктейли не подходят в качестве дополнения к мясным блюдам. Эксперт также призвала избегать употребления сала и майонезных соусов вместе с шашлыком.

"Это всё то, что будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс", — отметила Дюваль.

Она добавила, что шашлык в сочетании с другой жирной пищей нередко приводит к тяжести в желудке, газообразованию, метеоризму и вялому состоянию. Специалист посоветовала использовать в качестве гарнира свежие овощи или квашеную капусту. Усилить вкус шашлыка можно с помощью горчицы или хрена, заключила врач.

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