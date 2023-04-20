Новая мутация коронавируса, получившая название "арктур", обладает невиданной заразностью и не боится иммунитета, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
По её словам, штамм пока мало изучен, но уже понятно, что он превосходит своих предшественников по заразности и успешно обходит сформировавшийся иммунитет.
Попова заверила россиян, что новый подвид определяется существующими тестами.
"Мы видим риски дальнейшего подъёма (числа инфицированных. — Прим. ред.) к концу мая", — подчеркнула чиновник.
Это связано, пояснила руководитель Роспотребнадзора, с началом каникулярно-отпускного периода в России.
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