Роспотребнадзор: сверхзаразный штамм коронавируса "Арктур" обрушится на РФ в конце мая

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новая мутация коронавируса, получившая название "арктур", обладает невиданной заразностью и не боится иммунитета, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По её словам, штамм пока мало изучен, но уже понятно, что он превосходит своих предшественников по заразности и успешно обходит сформировавшийся иммунитет.

Попова заверила россиян, что новый подвид определяется существующими тестами.

"Мы видим риски дальнейшего подъёма (числа инфицированных. — Прим. ред.) к концу мая", — подчеркнула чиновник.

Это связано, пояснила руководитель Роспотребнадзора, с началом каникулярно-отпускного периода в России.

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