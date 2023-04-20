По всему миру распространяется новая вспышка птичьего гриппа, которая может оказаться наиболее опасной на сегодняшний день. Учёные отмечают, что этот "высокопатогенный" вирус уже вызвал резкий рост цен на яйца и может заражать не только пернатых, но и млекопитающих, таких как тюлени и дикие собаки.
В Великобритании новый штамм птичьего гриппа был обнаружен у лис и выдр. Высказываются опасения, что этот вирус может передаться на людей и вызвать новую пандемию.
"Этот высокопатогенный вирус уничтожает всё в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели", — заявила доктор Дженнифер Маллинакс из Университета Мэриленда в статье для издания StudyFinds.
Исследование показало, что H5N1 вызвал большую смертность среди животных, чем любой из предыдущих штаммов. Этот вирус способен уничтожить целые стаи птиц в течение нескольких дней, передаваясь через заражённые помёт, слюну, корм и воду.
В прошлом в Мексике из-за вспышки H5N1 пришлось уничтожить 5,5 млн кур. Сильнее всего болезнь ударила по США, где было отправлено на убой 58 млн птиц.
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