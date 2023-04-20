StudyFinds: по миру распространяется вирус птичьего гриппа H5N1, угрожающий жизням граждан

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По всему миру распространяется новая вспышка птичьего гриппа, которая может оказаться наиболее опасной на сегодняшний день. Учёные отмечают, что этот "высокопатогенный" вирус уже вызвал резкий рост цен на яйца и может заражать не только пернатых, но и млекопитающих, таких как тюлени и дикие собаки.

В Великобритании новый штамм птичьего гриппа был обнаружен у лис и выдр. Высказываются опасения, что этот вирус может передаться на людей и вызвать новую пандемию.

"Этот высокопатогенный вирус уничтожает всё в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели", — заявила доктор Дженнифер Маллинакс из Университета Мэриленда в статье для издания StudyFinds.

Исследование показало, что H5N1 вызвал большую смертность среди животных, чем любой из предыдущих штаммов. Этот вирус способен уничтожить целые стаи птиц в течение нескольких дней, передаваясь через заражённые помёт, слюну, корм и воду.

В прошлом в Мексике из-за вспышки H5N1 пришлось уничтожить 5,5 млн кур. Сильнее всего болезнь ударила по США, где было отправлено на убой 58 млн птиц.

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Птичий грипп: мир на грани смертоносной пандемии