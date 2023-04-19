Нутрициолог: "Дробное питание снизит уровень холестерина в крови"

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При дробном питании еда употребляется несколько раз (5-6) в день в небольших порциях. О плюсах и минусах этого метода рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Плюсы дробного питания

Регулярное употребление пищи будет поддерживать высокий уровень метаболизма и предотвратит переедание.

Поможет уменьшить желание перекусить фастфудом, так как у вас всегда будет что-то вкусное и полезное в запасе.

Многие люди отмечают, что дробное питание помогает контролировать количество потребляемых калорий.

Дробное питание улучшит пищеварение и снизит уровень холестерина в крови.

Минусы дробного питания

Трудно следить за рационом и приготовлением еды, особенно если у вас очень плотный график.

Дробное питание может привести к перееданию, если вы не контролируете размер порций или не выбираете здоровые продукты.

Многие люди могут чувствовать себя голодными между приёмами пищи и испытывать трудности с привыканием к этому методу питания.

Рацион при дробном питании:

Включайте в меню белки, жиры и углеводы.

Предпочтение отдавайте натуральной еде, избегая продуктов, содержащих искусственные красители, консерванты и другие добавки.

Убедитесь, что вы получаете достаточно пищи, чтобы удовлетворить свои потребности в питательных веществах.

Попробуйте ограничить потребление сладких, жирных и высококалорийных продуктов.

Обязательно пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

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