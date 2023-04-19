Нутрициолог: "Батат имеет преимущества перед картофелем"

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Картофель и батат являются питательными продуктами, но батат имеет некоторые преимущества, отмечает руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас" Лиза Гильман.

Как отмечает нутрициолог, гликемический индекс батата ниже, чем картофеля, то есть он оказывает меньшее влияние на уровень сахара в крови. Это объясняется тем, что в сладком картофеле больше клетчатки, которая замедляет процесс пищеварения и высвобождения глюкозы в кровь.

"Батат — богатый источник бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Витамин А важен для зрения, иммунной функции и здоровья кожи. Батат содержит немного больше витамина С, чем белый картофель. А в картофеле больше белка. Кожура как батата, так и картофеля содержит клетчатку и другие питательные вещества, поэтому лучше всего употреблять его с кожурой", — пояснила эксперт специально для читателей Pravda.Ru.

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