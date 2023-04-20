Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, определил легкодоступный продукт, который поможет улучшить здоровье вашей кожи.
Он подчеркивает, что кукуруза, особенно молодые кукурузные початки, являются отличным источником ценных микроэлементов и витаминов, которые способствуют улучшению здоровья кожи. По словам эксперта, здоровые люди могут безопасно употреблять кукурузу 3-4 раза в неделю. В молодых початках меньше растительной клетчатки, что способствует более быстрому усвоению витаминов.
По словам доктора Арзамасцева, молодая кукуруза богата кремнием, который способствует здоровью волос, ногтей и кожи. Кроме того, он содержит витамины группы В, которые необходимы людям, придерживающимся вегетарианской диеты. Диетолог предполагает, что дети также могут безопасно употреблять кукурузу, если у них нет какой-либо специфической непереносимости.
Однако важно отметить, что кукуруза может не подходить для людей с определенными заболеваниями, особенно с воспалительными желудочно-кишечными расстройствами.
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