"Чтобы выглядеть на 18": Врач советует продукт для улучшения кожи

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, определил легкодоступный продукт, который поможет улучшить здоровье вашей кожи.

Он подчеркивает, что кукуруза, особенно молодые кукурузные початки, являются отличным источником ценных микроэлементов и витаминов, которые способствуют улучшению здоровья кожи. По словам эксперта, здоровые люди могут безопасно употреблять кукурузу 3-4 раза в неделю. В молодых початках меньше растительной клетчатки, что способствует более быстрому усвоению витаминов.

По словам доктора Арзамасцева, молодая кукуруза богата кремнием, который способствует здоровью волос, ногтей и кожи. Кроме того, он содержит витамины группы В, которые необходимы людям, придерживающимся вегетарианской диеты. Диетолог предполагает, что дети также могут безопасно употреблять кукурузу, если у них нет какой-либо специфической непереносимости.

Однако важно отметить, что кукуруза может не подходить для людей с определенными заболеваниями, особенно с воспалительными желудочно-кишечными расстройствами.

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