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"Вы будете худеть": Диетолог рассказала, что нужно съесть перед обедом, чтобы сбрасывать вес

1:00
Здоровье

В недавнем интервью журналу "Eat This, Not That!" Доктор Дана Элис Ханнес, известный диетолог, поделилась простым, но эффективным приемом, который поможет вам похудеть в кратчайшие сроки.

"Вы будете худеть": Диетолог рассказала, что нужно съесть перед обедом, чтобы сбрасывать вес

По словам Ханнеса, включение стакана воды и салата, сбрызнутого ложкой оливкового масла, в ваш расцион перед едой может помочь вам сократить калории, не чувствуя голода.

Хотя потеря веса может быть проблемой, особенно когда дело доходит до поиска здоровых вариантов перекусов, существует множество полезных продуктов, которые не поставят под угрозу ваши цели. Подумайте о темном шоколаде, тосте из авокадо с рыбой, орехами и ягодами — все это отличные варианты, которые помогут вам оставаться сытыми и заряжаться энергией между приемами пищи.

Имея в виду эти советы, вы будете на пути к достижению своих целей по снижению веса здоровым и устойчивым способом.

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Питание для похудения. Как составить меню на день?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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