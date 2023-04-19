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Как избавиться от мигреней: Невролог рассказал какие продукты вызывают головную боль

1:11
Здоровье

Доктор Павел Хорошев, невролог, дал ценную информацию о диетических ограничениях, необходимых для страдающих мигренью.

Как избавиться от мигреней: Невролог рассказал какие продукты вызывают головную боль

Его рекомендации включают отказ от определенных продуктов, которые могут усугубить симптомы. К ним относятся множество продуктов, таких как сыр, чай, кофе и энергетические напитки, все из которых содержат кофеин.

Кроме того, доктор Хорошев советует страдающим мигренью ограничить употребление алкоголя, поскольку известно, что красное вино вызывает более сильные приступы. Шоколад также запрещен при головной боли, как и пищевые добавки и усилители вкуса, такие как глутамат и аспартам.

Интересно, что рекомендации доктора Хорошева не так однозначны, когда речь идет о жирном мясе. Он признает, что вегетарианская диета некоторым помогает, но не является универсальным лекарством.

В целом, тем, кто страдает от мигрени, важно уделять пристальное внимание своим диетическим привычкам и консультироваться с врачом, чтобы соответствующим образом адаптировать свой режим.

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5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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