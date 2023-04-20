Доктор Екатерина Кривцова, практикующий врач общей практики, дипломированный диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук, подчеркнула важность соблюдения качества мясных продуктов, молока и хлеба.
По словам специалиста, крайне важно следить за стандартами производства продукции, которые производители должны указывать на упаковке. Лучше выбирать продукты с коротким сроком хранения.
"Что касается мяса, то переработанное мясо опаснее куска мяса.
Хлеб должен быть крупнозернистым, из качественной муки и от известного производителя.
Очень важно использовать молочные продукты, которые действительно изготовлены. из молока, а не только его содержащие. Важно обеспечить качество сельхозпродукции", — рассказала Кривцова.
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