Какие продукты стоит покупать: Советует врач-диетолог

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Екатерина Кривцова, практикующий врач общей практики, дипломированный диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук, подчеркнула важность соблюдения качества мясных продуктов, молока и хлеба.

По словам специалиста, крайне важно следить за стандартами производства продукции, которые производители должны указывать на упаковке. Лучше выбирать продукты с коротким сроком хранения.

"Что касается мяса, то переработанное мясо опаснее куска мяса. Хлеб должен быть крупнозернистым, из качественной муки и от известного производителя. Очень важно использовать молочные продукты, которые действительно изготовлены. из молока, а не только его содержащие. Важно обеспечить качество сельхозпродукции", — рассказала Кривцова.

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