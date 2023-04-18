Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что употребление легкой белковой пищи и орехов на ночь не навредит фигуре.
Она рекомендует есть продукты, которые быстро усваиваются, например, натуральный, несладкий, зернистый творог, но не творожную массу.
Подойдет натуральный йогурт, белковый омлет или вареное яйцо, а также небольшая порция отварной или запеченной рыбы.
Она рассказала: "Магний в орехах помогает быстрее заснуть. Травяные чаи с мятой или ромашкой также помогают предотвратить приступы голода".
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