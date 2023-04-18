Чем питаться при похудении: Врач-диетолог дала несколько советов

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что употребление легкой белковой пищи и орехов на ночь не навредит фигуре.

Она рекомендует есть продукты, которые быстро усваиваются, например, натуральный, несладкий, зернистый творог, но не творожную массу.

Подойдет натуральный йогурт, белковый омлет или вареное яйцо, а также небольшая порция отварной или запеченной рыбы.

Она рассказала: "Магний в орехах помогает быстрее заснуть. Травяные чаи с мятой или ромашкой также помогают предотвратить приступы голода".

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