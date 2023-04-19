"Поможет похудеть": Как правильно пить смузи

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антонина Стародубова, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, рекомендует употреблять смузи сразу после приготовления, небольшими глотками и в медленном темпе.

Важно помнить, что смузи не годятся для хранения, и их нужно употреблять сразу после приготовления. Кроме того, важно помнить, что чувство сытости не появляется сразу после еды, поэтому лучше употреблять пищу и смузи медленно. Это помогает утолить голод и избежать переедания.

Эксперт добавил, что при покупке готовых смузи важно соблюдать условия хранения и сроки годности.

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Сколько СМУЗИ можно пить в день? Отвечает диетолог