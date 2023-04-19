Вы тот, кто хочет уменьшить потребление кофеина, но все еще не может отказаться от вкуса кофе?
По словам врача-гастроэнтеролога Виноградовской городской клинической больницы Ольги Аришевой, есть полезная альтернатива, которую можно пить в любом количестве: цикорий.
Цикорий — это корнеплод, который часто используется в качестве заменителя кофе. Он имеет вкус, похожий на кофе, и его можно заваривать таким же образом, что делает его отличной альтернативой для тех, кто хочет сократить потребление кофеина. Помимо вкуса, цикорий обладает многочисленными полезными для здоровья свойствами, что делает его отличным дополнением к вашему рациону.
Цикорий содержит природный пребиотик инулин, который помогает восстановить и поддерживать баланс микробиома кишечника. Это может привести к улучшению пищеварения, повышению иммунитета и даже снижению веса.
Цикорий богат витаминами и антиоксидантами, которые полезны для общего состояния здоровья. Он содержит витамины C, E, A, B1, B2, B5 и B6, которые помогают укрепить вашу иммунную систему и улучшить общее самочувствие.
Цикорий содержит рибофлавин и тиамин, которые являются важными витаминами, помогающими улучшить работу печени и почек. Это может привести к лучшей детоксикации и улучшению общего состояния здоровья.
Цикорий содержит полифенолы, которые являются природными соединениями, помогающими уменьшить воспаление в организме. Это может привести к снижению риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.
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