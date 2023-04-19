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Найден заменитель кофе: Напиток, который ничем не отличается по вкусу

1:57
Здоровье

Вы тот, кто хочет уменьшить потребление кофеина, но все еще не может отказаться от вкуса кофе?

Найден заменитель кофе: Напиток, который ничем не отличается по вкусу

По словам врача-гастроэнтеролога Виноградовской городской клинической больницы Ольги Аришевой, есть полезная альтернатива, которую можно пить в любом количестве: цикорий

Цикорий — это корнеплод, который часто используется в качестве заменителя кофе. Он имеет вкус, похожий на кофе, и его можно заваривать таким же образом, что делает его отличной альтернативой для тех, кто хочет сократить потребление кофеина. Помимо вкуса, цикорий обладает многочисленными полезными для здоровья свойствами, что делает его отличным дополнением к вашему рациону.

Польза для здоровья от цикория

Содержит натуральные пребиотики

Цикорий содержит природный пребиотик инулин, который помогает восстановить и поддерживать баланс микробиома кишечника. Это может привести к улучшению пищеварения, повышению иммунитета и даже снижению веса.

Богат витаминами и антиоксидантами

Цикорий богат витаминами и антиоксидантами, которые полезны для общего состояния здоровья. Он содержит витамины C, E, A, B1, B2, B5 и B6, которые помогают укрепить вашу иммунную систему и улучшить общее самочувствие.

Улучшает функцию печени и почек

Цикорий содержит рибофлавин и тиамин, которые являются важными витаминами, помогающими улучшить работу печени и почек. Это может привести к лучшей детоксикации и улучшению общего состояния здоровья.

Уменьшает воспаление

Цикорий содержит полифенолы, которые являются природными соединениями, помогающими уменьшить воспаление в организме. Это может привести к снижению риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

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Заменитель кофе ЦИКОРИЙ: польза и вред цикория. Как нас ОБМАНЫВАЮТ производители
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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