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От чего толстеют летом: диетолог привела примеры того, в чем надо себя ограничивать

1:52
Здоровье

Лето — прекрасное время, чтобы привести себя в форму, но это также может быть время, когда мы непреднамеренно потребляем слишком много калорий. Доктор Оксана Михайлова, врач-эндокринолог и диетолог, поделилась одними из самых вредных летних продуктов. 

От чего толстеют летом: диетолог привела примеры того, в чем надо себя ограничивать

Фрукты и свежевыжатые соки могут показаться здоровым выбором, но, по словам доктора Михайловой, их чрезмерное употребление может привести к увеличению веса.

Хотя летом действительно легче похудеть из-за увеличения физической активности и снижения аппетита, многие люди неосознанно потребляют много продуктов, которые вредны для их фигуры. Среди них чрезмерное потребление фруктов и соков.

Свежевыжатые соки, например, не содержат клетчатки и содержат большое количество фруктозы, которая может быть преобразована организмом в жир. Хотя фрукты, как правило, полезны для здоровья, они все же содержат значительное количество простых сахаров, которые могут способствовать увеличению веса.

Таким образом, доктор Михайлова рекомендует ограничить потребление фруктов не более чем тремя-четырьмя фруктами среднего размера в день.

Еще одна категория летних продуктов, которые могут помешать похудению, — прохладительные напитки и молочные коктейли. Эти напитки часто содержат большое количество калорий и простых углеводов, что может привести к перееданию. Хотя обычно мы не воспринимаем сладкие напитки как еду, они все же способствуют увеличению нашего потребления калорий, не давая ощущения сытости.

Доктор Михайлова советует следить за потреблением газированных напитков, кваса и молочных коктейлей, а также отдавать предпочтение низкокалорийным напиткам, таким как вода, чай и несладкий кофе со льдом.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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