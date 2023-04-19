От чего толстеют летом: диетолог привела примеры того, в чем надо себя ограничивать

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — прекрасное время, чтобы привести себя в форму, но это также может быть время, когда мы непреднамеренно потребляем слишком много калорий. Доктор Оксана Михайлова, врач-эндокринолог и диетолог, поделилась одними из самых вредных летних продуктов.

Фрукты и свежевыжатые соки могут показаться здоровым выбором, но, по словам доктора Михайловой, их чрезмерное употребление может привести к увеличению веса.

Хотя летом действительно легче похудеть из-за увеличения физической активности и снижения аппетита, многие люди неосознанно потребляют много продуктов, которые вредны для их фигуры. Среди них чрезмерное потребление фруктов и соков.

Свежевыжатые соки, например, не содержат клетчатки и содержат большое количество фруктозы, которая может быть преобразована организмом в жир. Хотя фрукты, как правило, полезны для здоровья, они все же содержат значительное количество простых сахаров, которые могут способствовать увеличению веса.

Таким образом, доктор Михайлова рекомендует ограничить потребление фруктов не более чем тремя-четырьмя фруктами среднего размера в день.

Еще одна категория летних продуктов, которые могут помешать похудению, — прохладительные напитки и молочные коктейли. Эти напитки часто содержат большое количество калорий и простых углеводов, что может привести к перееданию. Хотя обычно мы не воспринимаем сладкие напитки как еду, они все же способствуют увеличению нашего потребления калорий, не давая ощущения сытости.

Доктор Михайлова советует следить за потреблением газированных напитков, кваса и молочных коктейлей, а также отдавать предпочтение низкокалорийным напиткам, таким как вода, чай и несладкий кофе со льдом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 Продуктов, Которых стоит Избегать, чтобы Получить Плоский Живот своей Мечты