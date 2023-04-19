Ешьте осторожно: Врач Мясников рассказал об опасности ягод

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В недавнем выпуске программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова обсудили пользу и вред ягод.

Это может показаться странным, но огурец, помидор и банан также считаются ягодами.

Клубника на самом деле является орехом из-за мелких семян, находящихся на их увеличенном цветоложе.

Одна из самых полезных ягод — черника. Она помогает бороться с деменцией, а также способствует снижению артериального давления. Эксперты советуют с осторожностью относиться к абрикосовым косточкам, поскольку они содержат амигдалин, который может быть токсичным при употреблении в больших количествах. Кроме того, важно помнить, что вишневые компоты и варенья с косточками нельзя хранить длительное время.

Есть популярный миф, что людям с сахарным диабетом нельзя есть ягоды, но это не совсем так. Ягоды разрешены диабетикам, а вот от сладких соков, приготовленных из этих же ягод, лучше воздержаться.

Однако очень важно знать правильную сумму. Рекомендуемая суточная доза ягод не должна превышать 400 граммов. В противном случае это может вызвать расстройство желудка.

"Ягоды — это подарок от Бога. Они полезны. Ешьте их на здоровье", — заключил Мясников.

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