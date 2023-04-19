Опасность мороженого: действительно ли оно может сократить вашу жизнь?

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое, любимый многими десерт, в настоящее время находится под пристальным вниманием из-за потенциального риска для здоровья. Известный российский профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России Светлана Трофимова предупреждают, что употребление мороженого может сократить жизнь. Один из главных недостатков этого сладкого лакомства — наличие растительных жиров.

Чрезмерное употребление мороженого может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ухудшению памяти.

По словам Хавинсона, "проблема с мороженым заключается в том, что оно содержит огромное количество сахара. Многочисленные исследования показали, что высокая концентрация сахара может негативно сказаться на когнитивных способностях", как объяснялось во время его выступления в программе "О самом главном". на телеканале Россия-1.

Трофимова также отметила, что большое количество жира и сахара в мороженом может увеличить риск развития диабета и рака.

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