Ворчит на следующий день — названы признаки имитации оргазма у женщин

Статистика показывает, что свыше 60% женщин время от времени или постоянно имитируют оргазм. Психолог перечислила пять ключевых признаков подобной имитации.

По словам психолога Катерины Молнии, женщины обманывают мужчин в постели для того, чтобы польстить их самолюбию. Чаще всего имитация женского оргазма происходит в момент мужского, хотя испытать одновременный оргазм на 99% невозможно, как утверждает психолог.

Очень легко заметить имитацию оргазма по очевидной актёрской игре. К примеру, по слишком сильным стонам, явно раздающимся специально для ушей мужчины. Внимание следует обратить и на её настроение на следующий день. Если женщина много ворчит и спорит с мужчиной, в реальности, оргазма не было, как рассказала эксперт порталу Life.

Есть и чисто физиологические признаки имитации. При оргазме женщина не в состоянии управлять лицевыми мышцами, и её лицо непроизвольно искажается. Если же этого не происходит, и она выглядит как "королева красоты", скорее всего, произошла имитация. Наконец, вялое поведение женщины в постели и малоподвижное нахождение в кровати тоже свидетельствуют о ненастоящем оргазме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Патологии в интимной жизни у каждого свои