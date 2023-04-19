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"Москва 24": врач Вознесенский проинформировал граждан из РФ о симптомах заражения арктур-штаммом COVID-19

1:07
Здоровье

Симптомы заболевания, вызванного штаммом коронавируса "Арктур", аналогичны предыдущим мутациям, например, "Омикрону". Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал об этом на канале "Москва 24".

"Москва 24": врач Вознесенский проинформировал граждан из РФ о симптомах заражения арктур-штаммом COVID-19

Ранее в Роспотребнадзоре сообщалось о выявлении случаев заражения в России подвидом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). Однако в ведомстве отметили, что не требуется вводить какие-либо ограничительные меры.

По словам Вознесенского, новый штамм является всего лишь одним из нескольких сотен подвидов "Омикрона" и не отличается от них ничем принципиальным. У "Арктура" относительно низкая способность вызывать тяжёлые формы болезни.

При заражении новым штаммом симптомы у больных такие же, как и при предыдущих мутациях: температура повышается, возможны умеренная интоксикация, заложенность носа.

По мнению Вознесенского, "Арктур" маловероятно приведёт к новой вспышке заболеваемости в России.

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Отличия симптомов коронавируса от гриппа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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