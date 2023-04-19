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Врач Бабура проинформировала граждан РФ об угрозе нового арктур-штамма коронавируса

1:06
Здоровье

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура проинформировала, что коронавирусная инфекция по-прежнему опасна для некоторых групп населения, несмотря на улучшение ситуации. Она отметила, что ежедневно в России регистрируют 7-8 тыс. новых случаев заболевания и 45-60 летальных исходов.

Врач Бабура проинформировала граждан РФ об угрозе нового арктур-штамма коронавируса

Специалист объяснила происходящее мутациями. 

"Появляется очень много различных вариантов. Уже более 600. В Индии сейчас мы видим другой вариант — штамм "Арктур". Уже есть заносы на территорию РФ. Мы думаем, конечно, что всплеск инфекции опять будет", — объяснила эпидемиолог во время эфира ЦУР Калининградской области в соцсети "ВКонтакте".

Бабура отметила, что большинство случаев коронавируса протекает легко, но для людей старше 65 лет инфекция по-прежнему является опасной. Врач рекомендует делать прививки и проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев.

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Новый штамм COVID-19 распространяется в мире
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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