Врач Бабура проинформировала граждан РФ об угрозе нового арктур-штамма коронавируса

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура проинформировала, что коронавирусная инфекция по-прежнему опасна для некоторых групп населения, несмотря на улучшение ситуации. Она отметила, что ежедневно в России регистрируют 7-8 тыс. новых случаев заболевания и 45-60 летальных исходов.

Специалист объяснила происходящее мутациями.

"Появляется очень много различных вариантов. Уже более 600. В Индии сейчас мы видим другой вариант — штамм "Арктур". Уже есть заносы на территорию РФ. Мы думаем, конечно, что всплеск инфекции опять будет", — объяснила эпидемиолог во время эфира ЦУР Калининградской области в соцсети "ВКонтакте".

Бабура отметила, что большинство случаев коронавируса протекает легко, но для людей старше 65 лет инфекция по-прежнему является опасной. Врач рекомендует делать прививки и проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев.

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