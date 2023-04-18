Нутрициолог о том, как удержать вес после похудения: "Следите за количеством еды"

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удержать вес после похудения — непростая задача. Многие срываются и набирают обратно с трудом сброшенные кило. О том, как сохранить достигнутый результат, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Следите за своим рационом. Продолжайте употреблять здоровую, низкокалорийную пищу, избегая излишков и соблазнов. Продолжайте контролировать размер порций. Не теряйте бдительности и следите за количеством потребляемой еды.

Следите за приёмом жидкости. Пейте достаточно воды, чтобы удовлетворить потребности вашего организма.

Продолжайте физические упражнения. Не забывайте о регулярных тренировках и физических упражнениях, чтобы поддерживать метаболизм и контролировать вес.

Ставьте реалистичные цели. Не пытайтесь слишком быстро похудеть.

Не забывайте про праздники и мероприятия. Разрешите себе небольшие удовольствия и перекусы в разумных пределах на праздниках и мероприятиях, чтобы не чувствовать себя слишком строго ограниченными.

Будьте терпеливыми. Удержание веса может занять некоторое время и требует терпения и упорства. Не бросайте свои усилия, если вы видите, что вес колеблется, и продолжайте работать над своим здоровьем и физической формой.

Помните, что похудение и удержание веса — это не краткосрочный процесс, а образ жизни.

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