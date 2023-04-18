Удержать вес после похудения — непростая задача. Многие срываются и набирают обратно с трудом сброшенные кило. О том, как сохранить достигнутый результат, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.
Следите за своим рационом. Продолжайте употреблять здоровую, низкокалорийную пищу, избегая излишков и соблазнов. Продолжайте контролировать размер порций. Не теряйте бдительности и следите за количеством потребляемой еды.
Следите за приёмом жидкости. Пейте достаточно воды, чтобы удовлетворить потребности вашего организма.
Продолжайте физические упражнения. Не забывайте о регулярных тренировках и физических упражнениях, чтобы поддерживать метаболизм и контролировать вес.
Ставьте реалистичные цели. Не пытайтесь слишком быстро похудеть.
Не забывайте про праздники и мероприятия. Разрешите себе небольшие удовольствия и перекусы в разумных пределах на праздниках и мероприятиях, чтобы не чувствовать себя слишком строго ограниченными.
Будьте терпеливыми. Удержание веса может занять некоторое время и требует терпения и упорства. Не бросайте свои усилия, если вы видите, что вес колеблется, и продолжайте работать над своим здоровьем и физической формой.
Помните, что похудение и удержание веса — это не краткосрочный процесс, а образ жизни.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ