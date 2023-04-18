Как часто можно есть яйца: китайский диетолог предупреждает

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помнению китайского диетолога Ли Юаньюаню, умеренное употребление яиц в неделю может способствовать здоровому питанию. Однако он предупреждает о возможной опасности продукта, так как он может повышать уровень холестерина в крови.

Диетолог подчеркивает, что ключом к здоровому питанию является правильное количество употребления яиц — от трех до шести в неделю, не более одного яйца в день. В своем интервью китайскому порталу Sina, Ли Юаньюань отмечает, что яйца являются основным продуктом для тех, кто придерживается здорового образа жизни, так как содержат высококачественный белок, который хорошо усваивается организмом.

По мнению специалиста, правильное употребление яиц в сочетании с разнообразной и сбалансированной диетой, а также регулярными физическими упражнениями, может помочь снизить риск различных заболеваний и повышения уровня холестерина в крови. Таким образом, соблюдение рекомендуемого количества употребления яиц в неделю является важным аспектом здорового образа жизни.

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