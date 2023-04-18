Летальный исход от переедания: «Остановка дыхания во сне, рвота с зеленью»

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению диетолога Елены Соломатиной, переедание может иметь смертельные последствия. Внутренние органы часто страдают, поскольку опухший желудок давит на диафрагму, что может даже привести к смерти во время сна. Существующие медицинские проблемы могут ухудшаться, вызывая изжогу, гастрит и воспаление желчного пузыря.

"Если человек спит с переполненным желудком, это может привести к храпу и даже к остановке дыхания во время сна. Если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, это может привести к сердечной недостаточности, стенокардии и даже к инфаркту или инсульту… Если у вас есть тошнота, рвота с зеленоватым содержимым и слабость — нужно вызвать скорую помощь", — сообщила Соломатина агентству URA. RU.

Чтобы снизить риск обострения старых заболеваний и дать возможность пищевой комке спуститься, необходимо прогуляться на свежем воздухе. Затем рекомендуется приготовить напиток, содержащий кофеин, который может действовать как мягкое слабительное.

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