Летальный исход от переедания: «Остановка дыхания во сне, рвота с зеленью»

По мнению диетолога Елены Соломатиной, переедание может иметь смертельные последствия. Внутренние органы часто страдают, поскольку опухший желудок давит на диафрагму, что может даже привести к смерти во время сна. Существующие медицинские проблемы могут ухудшаться, вызывая изжогу, гастрит и воспаление желчного пузыря.
"Если человек спит с переполненным желудком, это может привести к храпу и даже к остановке дыхания во время сна. Если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, это может привести к сердечной недостаточности, стенокардии и даже к инфаркту или инсульту… Если у вас есть тошнота, рвота с зеленоватым содержимым и слабость — нужно вызвать скорую помощь", — сообщила Соломатина агентству URA. RU.
Чтобы снизить риск обострения старых заболеваний и дать возможность пищевой комке спуститься, необходимо прогуляться на свежем воздухе. Затем рекомендуется приготовить напиток, содержащий кофеин, который может действовать как мягкое слабительное.
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