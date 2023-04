Укорачивают жизнь: стали известны пищевые привычки, которые сводят в могилу

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты клиники Mayo Clinic выявили некоторые пищевые привычки, которые могут сократить продолжительность жизни, отметив, что даже продукты, которые считаются полезными, могут иметь отрицательный эффект.

Их исследования показали, что лучше избегать употребления слишком многих диетических напитков, так как они часто содержат заменители сахара, которые могут быть вредными. Кроме того, недостаточное употребление воды также может ускорить процесс старения и привести к плохому здоровью.

Соки с высоким содержанием сахара также должны употребляться в умеренных количествах, а предпочтительнее всего выбирать натуральные альтернативы. Частое употребление газированных напитков может привести к быстрому набору веса и избыточному производству холестерина.

Употребление алкоголя также может сокращать продолжительность жизни, так как чрезмерное питье повышает риск развития диабета и определенных видов рака, как утверждает издание Eat This, Not That.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эти 7 пищевых привычек сокращают Вашу жизнь