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Снижение скорости метаболизма в организме способно замедлить и само старение

1:33
Здоровье

Хотя остановить старость невозможно, почти всё время своего существования человечество пытается замедлить возрастные процессы. Обнаружен один из возможных механизмов, позволяющих этого добиться.

Снижение скорости метаболизма в организме способно замедлить и само старение

Немецкие исследователи из Университета Кёльна и Института Макса Планка установили, что при ограничении калорий в организме замедляется процесс метаболизма. А вместе с этим тормозится на клеточном уровне и старение. При ограниченном рационе клетки гораздо медленнее читают собственные гены или ДНК. В результате, скорость старения замедляется и это теоретически продлевает жизнь.

Любая клеточная информация прочитывается с помощью специальных ферментов, затем происходит копирование, и клеточные механизмы осуществляют синтез основного строительного материала белка на основе полученной информации. Однако скорость работы этих ферментов может быть различной, как показало исследование. На неё влияет количество белков гистонов, упаковывающих информацию в ядра ДНК

Чем больше гистонов, тем медленнее оказывается скорость. В молодые годы эта информация прочитывается медленно и без ошибок, а с возрастом скорость возрастает, как и вероятность ошибок. Они передаются и воспроизводятся, из-за чего клетки быстрее гибнут. Ограниченное питание с минимумом калорий укрепляет гистоны, что замедляет скорость работы ферментов, как пишет портал Hi-news.

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С какого возраста начинается старение
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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