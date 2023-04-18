Снижение скорости метаболизма в организме способно замедлить и само старение

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя остановить старость невозможно, почти всё время своего существования человечество пытается замедлить возрастные процессы. Обнаружен один из возможных механизмов, позволяющих этого добиться.

Немецкие исследователи из Университета Кёльна и Института Макса Планка установили, что при ограничении калорий в организме замедляется процесс метаболизма. А вместе с этим тормозится на клеточном уровне и старение. При ограниченном рационе клетки гораздо медленнее читают собственные гены или ДНК. В результате, скорость старения замедляется и это теоретически продлевает жизнь.

Любая клеточная информация прочитывается с помощью специальных ферментов, затем происходит копирование, и клеточные механизмы осуществляют синтез основного строительного материала белка на основе полученной информации. Однако скорость работы этих ферментов может быть различной, как показало исследование. На неё влияет количество белков гистонов, упаковывающих информацию в ядра ДНК

Чем больше гистонов, тем медленнее оказывается скорость. В молодые годы эта информация прочитывается медленно и без ошибок, а с возрастом скорость возрастает, как и вероятность ошибок. Они передаются и воспроизводятся, из-за чего клетки быстрее гибнут. Ограниченное питание с минимумом калорий укрепляет гистоны, что замедляет скорость работы ферментов, как пишет портал Hi-news.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

С какого возраста начинается старение