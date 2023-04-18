Полезный перекус для людей после 50-ти поможет от многих болезней

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о самом полезном перекусе для пожилых людей, который поможет снизить риск развития онкологии, артериальной гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета и рака толстой и прямой кишки.

По мнению эксперта, людям старше 50 лет нужно употреблять больше полезных продуктов, таких как кисломолочные напитки, каши и мюсли. Кроме того, очень важно употреблять фрукты и овощи, например, овощные салаты или нарезки, а также цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.

Такой перекус, по словам врача, обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, такими как пищевые волокна, клетчатка, витамины, пробиотики и сложные углеводы. Согласно информации портала "Кубанские новости", такой подход к питанию поможет пожилым людям укрепить здоровье и предотвратить развитие многих заболеваний.

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