РИАМО: врач Сайфулина проинформировала граждан РФ об опасных для жизни осложнениях из-за кори

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие ошибочно полагают, что корь не является опасным заболеванием. Но это заблуждение, ведь так называемая детская болезнь может вызвать цитокиновый шторм и "бьёт" по иммунной системе, как и коронавирус. Об этом сообщила врач-педиатр АО "Медицина", врач высшей категории Марьям Сайфулина.

"Она вызывает не только нарушения со стороны кожи и лихорадку, но может вызвать и осложнения в виде коревой пневмонии, в виде менингита, в виде ложного крупа, когда идет спазм гортани, в виде кровотечения, потому что нарушается тромбообразование и корь может снижать образование тромбоцитов, в виде отита, даже вызвать диарею", — сказала доктор в беседе с РИАМО.

Отиты и пневмония — самые частые последствия кори, отметила Сайфулина, подчеркнув, что летальные исходы при данном заболевании хоть и составляют 0,3%, но они всё же есть.

Специалист рассказала, что заболевшего ребёнка необходимо изолировать уже до начала сыпи, а после неё в течение четырёх дней он не должен выходить из комнаты, если в семье есть непривитые. Наилучшей профилактикой станет прививка от кори.

"При этом взрослым, если они не болели корью и ранее не прививались, обязательно стоит вакцинироваться. Особенно, если по результатам иммуно-серологического обследования титр антител кори в крови у них низкий", — заключила собеседница.

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