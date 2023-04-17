Этикетка и цвет: как выбрать растительное масло, чтобы не загубить свою печень

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать качественное растительное масло прямо на прилавке магазина. По их мнению, первое, на что следует обратить внимание при выборе масла, это этикетка и цвет продукта. Качественное рафинированное масло должно быть светлым, прозрачным и чистым. Если заметен осадок на дне бутылки, следует обойти такой продукт стороной.

На этикетке растительного масла должна быть указана следующая информация: степень очистки, состав, соответствие ГОСТу, список добавок, дата изготовления, а также срок годности. Основными причинами горечи продукта являются неправильное хранение или использование некачественного сырья. Роспотребнадзор предупреждает, что масло с прогорклым вкусом нельзя использовать для готовки, так как оно токсично и может негативно сказаться на здоровье печени.

Важно учитывать, что многие виды растительного масла, такие как оливковое, льняное или подсолнечное, могут иметь разные вкусы, ароматы и свойства, в зависимости от того, как они были произведены и хранятся. Также следует отметить, что нерафинированное масло может иметь более интенсивный вкус и цвет, чем рафинированное масло.

Поэтому при выборе растительного масла следует внимательно изучать этикетку и отдавать предпочтение продукту с хорошо видимой информацией о его производстве и составе. Это поможет выбрать качественное масло, которое не только добавит вкуса вашим блюдам, но и будет полезным для здоровья.

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Как выбрать РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО?