Врач Абакумов предупредил об опасности кори

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Олег Абакумов рассказал об опасности такого заболевания, как корь.

В связи с недавним известием о том, что в Университете нефти и газа им. Губкина заболело несколько студентов, из-за чего учебное заведение закрыли на карантин, врач Абакумов решил предупредить об опасности этого заболевания. Специалист отмечает, что корь является одним из самых опасных вирусных заболеваний. Заболевание распространяется воздушно-капельным путём, а его вирус очень "живучий". Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

К основным симптомам кори относятся покраснение глаз и кашель. Спустя некоторое время поднимается высокая температура, появляется насморк, усиливается кашель, а также появляется конъюнктивит. На 4-8 день заболевания проявляется сыпь на коже и через 3-4 дня она превращается в шелушение, которое может беспокоить человека на протяжении двух недель.

Также Абакумов предупреждает, что корь легко спутать с гриппом. Именно поэтому важно обращать внимание на такой внешний признак кори, как сыпь на твёрдом или мягком нёбе.

При появлении симптомов кори необходимо обратиться к врачу, а также минимизировать контакты с другими людьми, чтобы их не заразить.

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Корь - причины, симптомы, диагностика, лечение