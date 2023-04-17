Врач порекомендовала пить не более трёх-четырёх чашек кофе в день

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Денисова назвала кофе полезным продуктом. Как подчеркнула врач, иногда кардиологи рекомендуют пациентам пить этот напиток, чтобы стимулировать работу сердца.

"Три-четыре чашечки в день — это оптимальная доза", — сказала специалист, слова которой приводит Радио 1.

По данным эксперта, приготовленный в турке или специальной машине напиток полезнее, чем растворимый продукт. Как объяснила диетолог, в натуральном кофе содержатся необходимые организму биологические вещества.

Вместе с этим собеседница издания посоветовала людям, которые из-за проблем со здоровьем не могут употреблять кофе, заменить его цикорием. Вкус обоих напитков схож, отметила Денисова.

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