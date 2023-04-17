Диетолог Наталья Денисова назвала кофе полезным продуктом. Как подчеркнула врач, иногда кардиологи рекомендуют пациентам пить этот напиток, чтобы стимулировать работу сердца.
"Три-четыре чашечки в день — это оптимальная доза", — сказала специалист, слова которой приводит Радио 1.
По данным эксперта, приготовленный в турке или специальной машине напиток полезнее, чем растворимый продукт. Как объяснила диетолог, в натуральном кофе содержатся необходимые организму биологические вещества.
Вместе с этим собеседница издания посоветовала людям, которые из-за проблем со здоровьем не могут употреблять кофе, заменить его цикорием. Вкус обоих напитков схож, отметила Денисова.
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