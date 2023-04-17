Стоматолог: кариес — процесс, а не заболевание, поэтому заразиться им от кого-то невозможно

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, можно ли заразиться кариесом, и откуда вообще берётся эта напасть.

"Кариес — не заболевание, а патологический процесс, который возникает в твердых тканях зуба и приводит к их разрушению. Вызывают его микробы. Заразиться процессом невозможно", — объяснил Андрей Жук к разговоре с сайтом aif.ru.

Эксперт рассказал, что на развитие кариеса влияют два фактора: природной прочности тканей зуба, и количества стрептококков, которые выделяют кислоту в полости рта.

Стоматолог отметил, что кариес сам по себе не заразен, например, его невозможно передать другому человеку при поцелуях. Однако врач уточнил, что это верно только для взрослых людей, потому что если родители с кариесом целуют своего ребёнка, велик риск передать ему опасные микробы. Причём опасность увеличивается, если малыш ещё совсем маленький.

Стоматолог подчеркнул, что целоваться взрослые люди могут безбоязненно без риска заразиться кариесом, однако чужие зубные щётки брать категорически запрещено, потому что на них скапливается очень много бактерий, в том числе и кариозных.

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