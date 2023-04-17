Аллерголог Быков: яд пчелы может спровоцировать перестройку иммунитета

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наступает летний сезон, когда мы сталкиваемся с угрозой укусов насекомых. К ним, в первую очередь относятся пчёлы.

Если человек не страдает от повышенной чувствительности к яду пчёл, то опасаться одного укуса ему не стоит. Однако яд насекомого теоретически способен повлиять на перестройку иммунитета, что приведёт к выработке особых антител. При следующем пчелином укусе в организме будут вырабатываться гистамин и другие вещества, провоцирующие аллергию, как рассказал врач-аллерголог Сергей Быков.

"После того как пчела ужалила, жало остается в коже, а само насекомое погибает, — рассказал эксперт изданию "Спорт-Экспресс".- Отёк и покраснение в большинстве случаев проходят за один-пять дней. Но укус опасен тем, что в состав яда пчелы входят аллергены и токсичные вещества. В результате, возможен анафилактический шок и ряд других аллергических реакций".

Для проведения первой помощи Быков рекомендует извлечь жало пчелы пинцетом или ногтем из-под кожи, при этом на место укуса можно воздействовать замороженной грелкой или смоченным в холодной воде полотенцем. За счёт этого уменьшается отёчность. Для профилактики крапивницы и кожного зуда можно принять антигистаминный препарат. Если аллергические симптомы нарастают, лучше обратиться к врачу.

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