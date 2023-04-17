Малышева рассказала, что диагностировать гемофилию можно по синякам

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какую опасную болезнь можно диагностировать по большим синякам багрового цвета на теле.

По словам доктора медицинских наук, такие синяки часто являются признаком гемофилии. Они появляются из-за нарушения свёртываемости крови, а потом выглядят отёкшими и не проходят в течение длительного времени.

"Гигантские синяки, кровоизлияния и шишки на голове, кошмарные кровоизлияния, огромные, отекшие багровые суставы с кровоизлияниями внутри — это все гемофилия", — сказала Малышева эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Телеведущая подчеркнула, что человек, больной гемофилией, может стать инвалидом, так как отёкшие суставы с кровоизлияниями болят и затрудняют передвижение.

При этом Малышева напомнила, что сегодня уже есть препараты, способные купировать гемофилию.

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