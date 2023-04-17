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Малышева рассказала, что диагностировать гемофилию можно по синякам

0:59
Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какую опасную болезнь можно диагностировать по большим синякам багрового цвета на теле.

Малышева рассказала, что диагностировать гемофилию можно по синякам

По словам доктора медицинских наук, такие синяки часто являются признаком гемофилии. Они появляются из-за нарушения свёртываемости крови, а потом выглядят отёкшими и не проходят в течение длительного времени.

"Гигантские синяки, кровоизлияния и шишки на голове, кошмарные кровоизлияния, огромные, отекшие багровые суставы с кровоизлияниями внутри — это все гемофилия", — сказала Малышева эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Телеведущая подчеркнула, что человек, больной гемофилией, может стать инвалидом, так как отёкшие суставы с кровоизлияниями болят и затрудняют передвижение.

При этом Малышева напомнила, что сегодня уже есть препараты, способные купировать гемофилию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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