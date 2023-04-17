Туристка подцепила лихорадку Денге после укуса комара на Лазурном берегу Ниццы

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

44-летняя жительница Британии отправилась вместе с семьей на Лазурный берег Франции. Однако во время сентябрьского отдыха недалеко от Ниццы женщину укусил комар, который был переносчиком смертельного вируса — лихорадки Денге.

После возвращения на родину женщину начали беспокоить боли в голове, мышцах и суставах. Высокая температура держалась на протяжении нескольких дней. Затем на теле женщины появилась пятнистая сыпь. Врачи диагностировали у неё лихорадку Денге. Женщину удалось спасти, сообщает The Sun.

Также случаи заболевания были выявлены у двух немецких туристов на Ибице. Министерство здравоохранения Испании заявило, что вспышки могли начаться из-за человека, который заразился Денге в Мексике, поскольку он проживал в том же районе, что и туристы.

Обычно болезнь проходит сама по себе, но в пяти процентах случаев вирус протекает тяжело и может быть смертельно опасным. Около 50 миллионов человек в год заражаются Денге, в основном в Азии, Центральной и Южной Америке, а также в странах Карибского бассейна. Однако сейчас заболевание было зафиксировано в Хорватии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Мадейре.

Денге не всегда вызывает симптомы, утверждает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Однако признаки лихорадки могут появиться через 4-10 дней после укуса инфицированного комара. Течение вируса напоминает на грипп: высокая температура, сильные головные боли, сильное давление на глаза, боли в мышцах и суставах. Также человек может жаловаться на тошноту и сыпь.

Лихорадка Денге передаётся при укусе инфицированного комара. Как правило, кусают самки комаров Aedes Aegypti с чёрно-белыми полосками на теле. Вирус инкубируется внутри комара в течение 8-10 дней и накапливается в его слюнных железах. Комары передвигаются близко к земле, и их жужжания практически не слышно. На данный момент против лихорадки Денге нет вакцины.

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